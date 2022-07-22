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15 минут назад

Лолита высмеяла  Блиновскую

Елена Прошина

Лолита Милявская на своем концерте в Санкт-Петербурге высмеяла организатора марафонов по исполнению желаний Елену Блиновскую. В частности, со сцены на крыше Roof Place певица пообещала всех «излечить» от курсов блогерши, передает «Комсомольская правда».

Лолита высмеяла Блиновскую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В один из перерывов между песнями Лолита заявила, что так много людей ходит на ее концерты, потому что у нее есть «волшебная мантра», которая «изгоняет весь негатив» из людей, поющих ее.

«Я сейчас прям чувствую себя некой Блиновской. Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас, твою мать, попал уже на это? Ничего, вы пришли ко мне излечиться. Можно было не посещать никаких курсов, а спеть эту мантру», — добавила певица, гарантировав всем присутствующим облегчение.

И в заключение отметила, что «не попадать на всякие тренинги» всем поможет память о «старухе Милявской».

Стоит отметить, что «волшебной мантрой» Лолиты оказалась песня «Пошлю его на…».

Ранее сообщалось, что во время концерта в Москве певица получила травму, упав перед сценой. Несмотря на это, отменять свои выступления Лолита не стала, но и на сцену в Питере вышла уже без каблуков.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,Лолита Милявская,
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