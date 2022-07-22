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1 час назад

Бари Алибасов рассказал о своем новом бизнесе

Елена Прошина

Музыкант Бари Алибасов в интервью Telegram-каналу «Звездач» рассказал о своем новом бизнес-проекте. Он пояснил, что открывает интернет-магазин.

Бари Алибасов рассказал о своем новом бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в прошлом году продюсер был вынужден вести малоподвижный образ жизни из-за травмы. Благодаря усилиям врачей, он снова встал на ноги, придумал интересные проекты.

На сайте магазина будет представлена разнообразная продукция, уточнил Бари Алибасов. В том числе, уникальные награды, созданные на 3D-принтере сувениры, «интересные и необычные вещи».

Кроме того, на портале будут имбирные пряники, созданные на основе необычного «рецепта из монастыря». По словам продюсера, идея с выпечкой оказалась вполне удачной.

Алибасов уточнил, что форму придумывает сам. В частности, на сайте будет продаваться пряник в виде гитары.

Ранее композитор рассказал о своем отношении к Виктору Цою и Юрию Шатунову. Он подчеркнул, что до сих пор сожалеет, что отказался от их продвижения.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Юрий Шатунов,Виктор Цой,
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