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1 час назад

Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта Барских из-за его отмены

Никита Бородкин

Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта украинского певца Макса Барских ООО «Ладошки Шоу» из-за его отмены. Как сообщает «Говорит Москва», к требованиям присоединились 27 человек, которым не вернули деньги за билеты на мероприятие в Екатеринбурге.

Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта Барских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Изначально концерт должен был состояться в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии его отложили на май 2021 года. После этого еще переносили еще два раза, в результате назначив дату выступления на 16 апреля 2022 года. Однако после начала спецоперации на Украине исполнитель заявил, что больше не будет выступать в России.

С аналогичной проблемой столкнулись и жители Тюмени, которым заявили, что концерт Барских не отменен, а перенесен. Из-за этого средства за билеты вернуть невозможно.

Напомним, что после начала спецоперации певец раскритиковал Россию, назвав ее «дырявой страной». Он отменил свои выступления на территории страны и отказался возвращать поклонникам деньги за билеты.

В апреле Барских заявил, что собирается вступить в ряды Вооруженных сил Украины и пройдет двухнедельное обучение. Несмотря на это, в мае он уехал в США, где выступал на различных мероприятиях.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Роспотребнадзор,
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