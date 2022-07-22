Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта Барских

Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта украинского певца Макса Барских ООО «Ладошки Шоу» из-за его отмены. Как сообщает «Говорит Москва», к требованиям присоединились 27 человек, которым не вернули деньги за билеты на мероприятие в Екатеринбурге.

Изначально концерт должен был состояться в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии его отложили на май 2021 года. После этого еще переносили еще два раза, в результате назначив дату выступления на 16 апреля 2022 года. Однако после начала спецоперации на Украине исполнитель заявил, что больше не будет выступать в России.

С аналогичной проблемой столкнулись и жители Тюмени, которым заявили, что концерт Барских не отменен, а перенесен. Из-за этого средства за билеты вернуть невозможно.

Напомним, что после начала спецоперации певец раскритиковал Россию, назвав ее «дырявой страной». Он отменил свои выступления на территории страны и отказался возвращать поклонникам деньги за билеты.