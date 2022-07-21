Ковальчук совершила «подвиг» ради мамы

Певица Юлия Ковальчук поздравила свою маму Светлану с днем рождения совместной рыбалкой, во время которой смогла совершить «подвиг» и выловить огромного осетра.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Фотографией улова она поделилась в своих социальных сетях.

По словам Ковальчук, чтобы выловить осетра ей пришлось «собрать все свои силы», но ради мамы она «готова на любые подвиги».

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При этом в итоге певица выпустила рыбу обратно в водоем, поскольку рыбалка была устроена ради праздника и ярких впечатлений, а не пиршества. Действия Ковальчук вызвали у ее поклонников восторг. Также фанаты певицы не упустили возможности поздравить ее маму с днем рождения.