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34 минуты назад

Ковальчук совершила «подвиг» ради мамы

Елена Прошина

Певица Юлия Ковальчук поздравила свою маму Светлану с днем рождения совместной рыбалкой, во время которой смогла совершить «подвиг» и выловить огромного осетра.

Ковальчук совершила «подвиг» ради мамы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фотографией улова она поделилась в своих социальных сетях.

По словам Ковальчук, чтобы выловить осетра ей пришлось «собрать все свои силы», но ради мамы она «готова на любые подвиги».

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При этом в итоге певица выпустила рыбу обратно в водоем, поскольку рыбалка была устроена ради праздника и ярких впечатлений, а не пиршества. Действия Ковальчук вызвали у ее поклонников восторг. Также фанаты певицы не упустили возможности поздравить ее маму с днем рождения.

«Поздравляю вашу маму с днем рождения! Желаю ей всего самого наилучшего!», «Поздравления Светлане!», «Ой! Мамочку-красавицу твою с днем рождения», «Мамочке крепкого здоровья и благополучия на долгие годы», написали в комментариях поклонники Ковальчук.

Шоу-бизнес,Юлия Ковальчук,
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