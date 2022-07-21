С Рики Мартина сняты обвинения в насилии и инцесте

Пуэрториканский певец Рики Мартин выиграл суд над своим 21-летним племянником, который обвинил певца в сексуальном насилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
За инцест и изнасилование певцу грозило около 50 лет в тюрьме. Но после того, как Мартин дистанционно дал показания для суда, племянник тут же отозвал свой иск. Адвокат певца утверждает, что причиной такого решения стала психическая болезнь обвинителя.
«К сожалению, человек, который сделал это заявление, борется с серьезными проблемами психического здоровья. Рики Мартин, разумеется, никогда не был и не будет вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником. Это утверждение не только не соответствует действительности, оно отвратительно. Надеемся, этот человек получит помощь, в которой он так остро нуждается», – приводит слова стороны защиты журнал Cosmopolitan.
Напомним, что изначально певца обвинили в психологической агрессии и сексуальном насилии. Стоит отметить, что сначала пресс-секретарь музыканта подтвердил сексуальную связь Мартина с племянником, но отрицал обвинения в насилии.