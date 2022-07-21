Названа стоимость нового роскошного особняка Джигана и Самойловой

Новый роскошный особняк обошелся рэперу Джигану и его жене Оксане Самойловой в 140-170 миллионов рублей. Стоимость дома пары назвал риелтор Юрий Паршиков, передает Teleprogramma.pro.

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Паршиков отметил, что предыдущее жилье Джиган и Самойлова продали за 140 миллионов рублей. Новый дом значительно больше старого, поэтом его стоимость также должна быть выше.

После переезда Самойлова показала интерьер особняка. Дом состоит из четырех этажей, внутри есть лифт, бассейн с подогревом и джакузи. По словам бизнесвумен, на поиски подходящего жилья они с Джиганом потратила два года. Для семьи было важно наличие детских комнат с отдельными ванными и туалетами.