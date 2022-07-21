В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.85EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Могила Шатунова взята под охрану

Мария Иванова

Могилу певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище начали охранять из-за неадекватных действий поклонников и ожидаемого наплыва людей на сороковой день после его смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Могила Шатунова взята под охрану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Директор артиста отмечал, что скорая оказалась «древней газелью без аппаратуры». Шатунов, по его словам, скончался по дороге в больницу. При этом он отметил, что претензий к врачам у близких музыканта нет.

Шатунов был кремирован. Часть праха похоронили на Троекуровском кладбище, другая часть по воле усопшего должна была быть развеяна над его любимым озером в Баварии.

После похорон сотни людей приезжают к могиле певца, оставляя на ней цветы, игрушки, записки и плюшевые сердца, а также совершая весьма странные действия.

«Часть посетителей является на кладбище под градусом. Хватают венки. Мусорят. Одна женщина буквально легла на могильный холмик», – отмечает издание.

При этом достаточно часто приехавшие почтить память Шатунова включают музыку на телефонах, слушая не только песни в исполнении кумира 90-х, но и треки других артистов.

Вооруженный охранник, который дежурит возле могилы бывшего солиста «Ласкового мая», рассказал журналистам, что вольности позволяют себе около 5% приходящих на кладбище поклонников, и их приходится пресекать. При этом 95 % посетителей ведут себя тихо и культурно, заметил он.

Ожидается, что могила Шатунова будет охраняться до первого августа, до сорока дней с момента смерти артиста.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители