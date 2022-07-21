Могила Шатунова взята под охрану

Могилу певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище начали охранять из-за неадекватных действий поклонников и ожидаемого наплыва людей на сороковой день после его смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Директор артиста отмечал, что скорая оказалась «древней газелью без аппаратуры». Шатунов, по его словам, скончался по дороге в больницу. При этом он отметил, что претензий к врачам у близких музыканта нет.

Шатунов был кремирован. Часть праха похоронили на Троекуровском кладбище, другая часть по воле усопшего должна была быть развеяна над его любимым озером в Баварии.

После похорон сотни людей приезжают к могиле певца, оставляя на ней цветы, игрушки, записки и плюшевые сердца, а также совершая весьма странные действия.

«Часть посетителей является на кладбище под градусом. Хватают венки. Мусорят. Одна женщина буквально легла на могильный холмик», – отмечает издание.

При этом достаточно часто приехавшие почтить память Шатунова включают музыку на телефонах, слушая не только песни в исполнении кумира 90-х, но и треки других артистов.

Вооруженный охранник, который дежурит возле могилы бывшего солиста «Ласкового мая», рассказал журналистам, что вольности позволяют себе около 5% приходящих на кладбище поклонников, и их приходится пресекать. При этом 95 % посетителей ведут себя тихо и культурно, заметил он.