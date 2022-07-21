Друг Михалкова рассказал о проблемах со здоровьем у режиссера

Композитор Эдуард Артемьев рассказал о проблемах со здоровьем у режиссера Никиты Михалкова. Как он рассказал в интервью для YouTube-шоу «RTVI Развлечения», из-за плохого состояния он решил отказаться от ежегодной традиции совместного отдыха с друзьями.

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Артемьев отметил, что сейчас Михалков находится в своем имении в Щепачихе, где занимается своим здоровьем. Он добавил, что встречи друзей переносились и раньше, однако не из-за состояния режиссера, а из-за распространения коронавируса.

Напомним, что в марте уже распространялись слухи о проблемах со здоровьем у Михалкова. Поклонники отметили, что знаменитый кинодеятель стал реже появляться на публике, а в апреле и вовсе перенес смотры Московского международного кинофестиваля.