Стало известно о резких изменениях Русланы Писанки перед смертью

Соведущий Русланы Писанки в программе «Страна Советов» Лев Новоженов рассказал, что узнал о ее похудении на 40 килограммов. Об этом сообщает PROZVEZD.

Фото: Kino-teatr.ru Kino-teatr.ru

«Я не врач, но много раз слышал, что сильное похудение с медицинской точки зрения не очень полезно. Да и если Господь дал такую внешность, нужно держаться этого небесного решения», - заявил журналист.

Он добавил, что давно не общался с Писанкой, но помнит ее обаятельной, «забавной, трогательной женщиной в теле», которая «держала себя с большим достоинством».

Новоженов подчеркнул, что у Писанки не было комплексов и она выделялась среди других женщин, благодаря своим формам была необычной.

«Очень печально, что не стало Русланы - молодой, красивой женщины в расцвете лет!» - заключил он.

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля в Германии. Ей было 56 лет.

СМИ сообщили, что Писанка боролась с тяжелой болезнью.