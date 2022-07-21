Стало известно о резких изменениях Русланы Писанки перед смертью

Соведущий Русланы Писанки в программе «Страна Советов» Лев Новоженов рассказал, что узнал о ее похудении на 40 килограммов. Об этом сообщает PROZVEZD.
«Я не врач, но много раз слышал, что сильное похудение с медицинской точки зрения не очень полезно. Да и если Господь дал такую внешность, нужно держаться этого небесного решения», - заявил журналист.
Он добавил, что давно не общался с Писанкой, но помнит ее обаятельной, «забавной, трогательной женщиной в теле», которая «держала себя с большим достоинством».
Новоженов подчеркнул, что у Писанки не было комплексов и она выделялась среди других женщин, благодаря своим формам была необычной.
«Очень печально, что не стало Русланы - молодой, красивой женщины в расцвете лет!» - заключил он.
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля в Германии. Ей было 56 лет.
СМИ сообщили, что Писанка боролась с тяжелой болезнью.
Друзья ведущий рассказывали, что зимой она упала в обморок во время спектакля, сломала ногу и перенесла сложную операцию. За несколько дней до смерти ей сделали операцию в немецкой клинике.