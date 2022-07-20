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55 минут назад

Ефим Шифрин объяснил свой отъезд в Израиль

Илья Родин

Артист эстрады, режиссер Ефим Шифрин рассказал в социальных сетях о своей поездке в Израиль. Он пояснил, что намеревается посетить своего брата. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ефим Шифрин объяснил свой отъезд в Израиль
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Ефим Шифрин записал видео, в котором заявил о том, что поездка связана с желанием встретиться с родственниками.

«Ближайшие десять дней проведу в семье брата, в кругу своих трех племянников и семи внучат», - уточнил юморист.

Режиссер отметил также, что в ближайшее время планирует вернуться в Москву, с тем, чтобы открыть 12 августа театральный сезон в столице.

Цискаридзе раскрыл причину своего отъезда из России

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов опроверг слухи о своем отъезде из России. Он пояснил, что не планирует покидать страну.

Шоу-бизнес,Ефим Шифрин,Андрей Малахов,
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