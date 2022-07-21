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1 час назад

Ефим Шифрин улетел из России в Израиль

Газета.Ruиещё 4

Юморист Ефим Шифрин покинул Россию и отправился в Израиль, чтобы навестить родного брата Самуэля. Он опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) видео, как родственники встречают его в аэропорту.

Ефим Шифрин улетел из России в Израиль
Фото: Максим Ли/Первый каналМаксим Ли/Первый канал

«Официальная делегация в составе Самуэля, Тали и Лиэль встречает деда в аэропорту. Оператор Николас Шифрин. Ближайшие десять дней проведу в семье брата, в кругу своих племянников и семи внучат», — написал Шифрин.

Вместе с этим он добавил, что планирует вернуться в Россию уже в августе: Шифрин пообещал открыть театральный сезон в Москве 12 числа. Фанаты юмориста пожелали ему хорошего отпуска и умилились трогательным кадрам встречи шоумена с семьей.

«Какое счастье увидеть своих родненьких. Замечательно вам провести время!», «Отличного отдыха»; «Семь внучат точно согреют вас теплом и любовью. Хорошего отдыха», — написали поклонники.

Шоу-бизнес,Ефим Шифрин,
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