Ефим Шифрин улетел из России в Израиль

Юморист Ефим Шифрин покинул Россию и отправился в Израиль , чтобы навестить родного брата Самуэля. Он опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) видео, как родственники встречают его в аэропорту.

«Официальная делегация в составе Самуэля, Тали и Лиэль встречает деда в аэропорту. Оператор Николас Шифрин. Ближайшие десять дней проведу в семье брата, в кругу своих племянников и семи внучат», — написал Шифрин.

Вместе с этим он добавил, что планирует вернуться в Россию уже в августе: Шифрин пообещал открыть театральный сезон в Москве 12 числа. Фанаты юмориста пожелали ему хорошего отпуска и умилились трогательным кадрам встречи шоумена с семьей.