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53 минуты назад

Бойфренд Бабкиной рассказал о новом бизнесе с певицей

Газета.Ru

Возлюбленный певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор в беседе с Prozvezd.info поделился некоторыми деталями о своем бизнесе. Сейчас Гор занимается производством свечей.

Бойфренд Бабкиной рассказал о новом бизнесе с певицей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Санкции на нас никак не повлияли. Я же все делаю из натурального сырья. Из сои и кокоса. Все продукты идут из Азии. Поэтому санкции меня не сильно коснулись", - объяснил он.

Также бойфренд артистки заявил, что решил открыть новое дело. По словам Гора, это будут товары, связанные с домом. "Сейчас я собираюсь запустить новый бренд – он будет более дорогим. Надежда Георгиевна меня поддерживает. У нас хорошие отношения", - рассказал избранник Бабкиной. Ранее Евгений Гор пытался строить карьеру в шоу-бизнесе, но впоследствии решил уйти из этой сферы. Он объяснил, что не выдержал пристального внимания к себе и его отношениям с Бабкиной.

Шоу-бизнес,Евгений Гор,
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