Бойфренд Бабкиной рассказал о новом бизнесе с певицей

"Санкции на нас никак не повлияли. Я же все делаю из натурального сырья. Из сои и кокоса. Все продукты идут из Азии. Поэтому санкции меня не сильно коснулись", - объяснил он.

Также бойфренд артистки заявил, что решил открыть новое дело. По словам Гора, это будут товары, связанные с домом. "Сейчас я собираюсь запустить новый бренд – он будет более дорогим. Надежда Георгиевна меня поддерживает. У нас хорошие отношения", - рассказал избранник Бабкиной. Ранее Евгений Гор пытался строить карьеру в шоу-бизнесе, но впоследствии решил уйти из этой сферы. Он объяснил, что не выдержал пристального внимания к себе и его отношениям с Бабкиной.