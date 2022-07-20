Ивар Калныньш отрекся от сыгранных в российском кино ролей

Латвийский актер Ивар Калныньш решил отречься от России и ролей, которые он когда-либо исполнял в отечественном кино. Как сообщает FBM, отношение актера к РФ резко изменилось после начала проведения спецоперации на Украине.

Фото: Кадр из фильма «Театр» (1978) Кадр из фильма «Театр» (1978)

Сейчас Калныньш играет в двух рижских театрах: Малом и Новом, а о работе в РФ не может быть и речи. При этом о ролях в российских фильмах он не жалеет, однако сейчас они для него ничего не значат.

«Выбросить все на фиг!» — сделал заявление артист.