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45 минут назад

Латвийский актер Ивар Калныньш отрекся от сыгранных ролей в российских фильмах

Никита Бородкин

Латвийский актер Ивар Калныньш решил отречься от России и ролей, которые он когда-либо исполнял в отечественном кино. Как сообщает FBM, отношение актера к РФ резко изменилось после начала проведения спецоперации на Украине.

Ивар Калныньш отрекся от сыгранных в российском кино ролей
Фото: Кадр из фильма «Театр» (1978)Кадр из фильма «Театр» (1978)

Сейчас Калныньш играет в двух рижских театрах: Малом и Новом, а о работе в РФ не может быть и речи. При этом о ролях в российских фильмах он не жалеет, однако сейчас они для него ничего не значат.

«Выбросить все на фиг!» — сделал заявление артист.

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При этом артист поблагодарил всех коллег и режиссеров, с которыми ему довелось работать в России. Несмотря на свой возраст в 73 года Калныньш уверен, что в Латвии ему всегда найдется творческая работа.

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