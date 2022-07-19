Стал известен истинный владелец замка Пугачевой

Певица Алла Пугачева не является хозяйкой замка в подмосковной деревне Грязь. Единоличным владельцем особняка за один миллиард рублей является ее муж — юморист Максим Галкин. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, Галкин владеет 16-ю земельными участками общей площадью 21,2 тысячи квадратных метров или 212 сотками в деревне Грязь. Самый маленький объект на территории замка составляет 102 квадратных метра, а самый большой — 2500 квадратных метров. Согласно бумагам на особняк, он имеет три отдельных постройки. Первая является основным домом — шестиэтажным дворцом площадью 1867 квадратных метров, вторая — банным комплексом и бассейном (571 квадратных метров), третья — подсобка или помещение для охраны (29 квадратных метров).

Все земельные участки Галкин приобрел в разное время. Самый первый он купил в 2004 году, еще часть в 2008, 2016-2018 годах, а последний — 20 июля 2020 года. Дворец и спа-зону юморист зарегистрировал 21 сентября 2011 года.