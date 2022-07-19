Жигалова назвала «фейком» возвращение Пугачевой в Москву

Никакой Аллы Пугачевой в Москве нет, а новости о ее возвращении являются фейком. Об этом в пресс-центре НСН заявила ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова.
«Это фейк, никакой Аллы Пугачевой нет в Москве. Я связалась с людьми, которые с ней общаются, мне сказали, что нет – это фейк», - заявила она.
При этом журналистка констатировала, что сейчас «очень много появилось фейков по поводу звезд», однако она не знает, кто именно их распространяет.
Вскоре после начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным, уехала из России и отправилась в Израиль. Галкин и Пугачева объясняли свой отъезд отпуском и желанием поправить здоровье. Артистка отмечала в соцсетях, что планирует вернуться к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу.