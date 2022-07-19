Жигалова назвала «фейком» возвращение Пугачевой в Москву

Никакой Аллы Пугачевой в Москве нет, а новости о ее возвращении являются фейком. Об этом в пресс-центре НСН заявила ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова.

«Это фейк, никакой Аллы Пугачевой нет в Москве. Я связалась с людьми, которые с ней общаются, мне сказали, что нет – это фейк», - заявила она.

При этом журналистка констатировала, что сейчас «очень много появилось фейков по поводу звезд», однако она не знает, кто именно их распространяет.