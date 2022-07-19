Жена Петросяна набросилась на «улыбающихся тихонь»

«В том, что состояние души отражается на нашей реальности я убедилась довольно давно, но только, когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришёл сын я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась», — добавила она, отметив, что теперь никогда не сердится и ни на кого не держит зла, что, по ее мнению, и есть дзен.