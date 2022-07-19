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28 минут назад

Жена Петросяна набросилась на «улыбающихся тихонь», которые не хотят выходить замуж

Никита Бородкин

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала «лукаво улыбающихся тихонь», которые «ненавидят мужской род». В своем Telegram-канале она призналась, что раньше также была нетерпима к мужчинам, однако все изменилось с рождением сына Вагана.

Жена Петросяна набросилась на «улыбающихся тихонь»
Фото: t.me/mamashaVagashit.me/mamashaVagashi

«Почему лукаво улыбающиеся тихони сидят в девках?! Да потому что они априори ненавидят мужской род. Почему самодостаточная девушка глубоко одинока? Да потому что испытывает отрицание ко всем состоящим в отношениях. Почему та у которой нет ребенка "косит лиловым глазом" на родившую недавно подругу? Потому что внутри у неё выжженное поле зависти. Это все примеры из моего не ближнего окружения», — написала Брухунова.

Она отметила, что эти мысли у нее появились после прочтения нескольких глав книги «Несвятые святые» митрополита Тихона. Она призвала искать причину своих неудач не в окружающих и действительности, а в себе.

«В том, что состояние души отражается на нашей реальности я убедилась довольно давно, но только, когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришёл сын я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась», — добавила она, отметив, что теперь никогда не сердится и ни на кого не держит зла, что, по ее мнению, и есть дзен.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них на свет появился сын Ваган. С экс-супругой, юмористкой Еленой Степаненко, Петросян развелся в 2018 году — их разрыв шокировал публику, поскольку пара прожила вместе более 30 лет.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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