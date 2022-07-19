Дана Борисова погасила долг по ЖКХ деньгами фанатов

Телеведущая Дана Борисова сумела погасить долг за квартиру в размере 25 тысяч рублей при помощи собранных фанатами денег. Об этом пишет «Слово и Дело».

Ранее Дана Борисова обратилась к подписчикам с просьбой скинуться ей по 100 рублей. И «с миру по нитке» ей удалось собрать 25 тысяч рублей. Она также попросила фанатов не учить ее жизни и заметила, что деньги нужны были ей «не на косметику и не на новое платье».

По словам телеведущей, у нее была задолженность за квартиру в 25 тысяч рублей.

«Напротив некоторых кавалеров у меня теперь стоит жирный минус. Провела основательную чистку. Прямо пересмотрела свой круг общения», — подчеркнула она.