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9 минут назад

Фанаты помогли Дане Борисовой погасить долг по ЖКХ

Никита Бородкин

Телеведущая Дана Борисова сумела погасить долг за квартиру в размере 25 тысяч рублей при помощи собранных фанатами денег. Об этом пишет «Слово и Дело».

Дана Борисова погасила долг по ЖКХ деньгами фанатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Дана Борисова обратилась к подписчикам с просьбой скинуться ей по 100 рублей. И «с миру по нитке» ей удалось собрать 25 тысяч рублей. Она также попросила фанатов не учить ее жизни и заметила, что деньги нужны были ей «не на косметику и не на новое платье».

По словам телеведущей, у нее была задолженность за квартиру в 25 тысяч рублей.

«Напротив некоторых кавалеров у меня теперь стоит жирный минус. Провела основательную чистку. Прямо пересмотрела свой круг общения», — подчеркнула она.

При этом звезда поблагодарила всех поклонников, даже тех, которые прислали ей по одному рублю.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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