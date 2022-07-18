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27 минут назад

Цискаридзе раскрыл причину своего отъезда из России

Елена Прошина

Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал о том, что уехал в Грузию в заслуженный отпуск. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Цискаридзе раскрыл причину своего отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены.

Это был тяжёлый год, но мы все справились», – написал педагог.

Также Цискаридзе поблагодарил за поддержку своих подписчиков, друзей и даже врагов за то, что они «заставляют ещё больше думать и развиваться».

CМИ: Николай Цискаридзе тайно покинул Россию

Напомним, что ранее Николай Цискаридзе дебютировал в качестве нового ведущего телешоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Но уже после первого выпуска Николай неожиданно исчез с телеэкранов и социальных сетей. Как выяснилось позже, артист тайно покинул Россию. В качестве возможной причины называют провальные рейтинги телешоу «Сегодня вечером» с его участием.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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