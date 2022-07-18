Цискаридзе раскрыл причину своего отъезда из России

Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал о том, что уехал в Грузию в заслуженный отпуск. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

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«Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены.

Это был тяжёлый год, но мы все справились», – написал педагог.

Также Цискаридзе поблагодарил за поддержку своих подписчиков, друзей и даже врагов за то, что они «заставляют ещё больше думать и развиваться».