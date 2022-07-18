«Это очень важно»: Лариса Долина раскрыла секрет своей красоты

«Конечно, для меня очень важен хороший сон. Он у меня в дефиците. Меня восстанавливает любовь к жизни. Когда ты живешь в гармонии с собственной совестью, душой и сердцем, у тебя все хорошо. Честно говоря, сама удивляюсь, откуда у меня берутся силы», – рассказала певица.