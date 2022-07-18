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56 минут назад

«Это очень важно»: Лариса Долина раскрыла секрет своей красоты

Елена Прошина

Российская певица Лариса Долина рассказала о том, как ей всегда удаётся оставаться в хорошей форме. Помимо правильного питания и спорта, находиться всегда в тонусе ей помогает чувство взаимной влюблённости. Об этом она рассказала порталу Prozvezd.

«Это очень важно»: Лариса Долина раскрыла секрет своей красоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, для меня очень важен хороший сон. Он у меня в дефиците. Меня восстанавливает любовь к жизни. Когда ты живешь в гармонии с собственной совестью, душой и сердцем, у тебя все хорошо. Честно говоря, сама удивляюсь, откуда у меня берутся силы», – рассказала певица.

Кроме того, 66-летняя Лариса Долина призналась, что хорошо выглядеть ей помогает новый роман.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», – добавила Долина.

Ранее Лариса Долина заявила, что не боится демонстрировать свою фигуру в смелых и откровенных нарядах. Она посоветовала женщинам не обращать внимание на возраст и любить себя.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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