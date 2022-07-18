Экс-резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта

Бывший участник КВН, экс-резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Олег Верещагин назвал причину ухода из проекта. В интервью основательнице издания PeopleTalk Лауре Джугелии на YouTube он заявил, что остался без напарника после ухода из программы юмориста Гавриила Гордеева.

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«Я показывал миниатюры всегда. Для этого нужен напарник», — объяснил он.

По словам комика, после ухода из Comedy Club партнера он попробовал продолжить выступать сольно, однако ему не понравились результаты работы. Верещагин также сравнил программу с огромным поездом, который не останавливается на остановках и не ждет «пассажиров».

«Никто не будет говорить: "Давайте остановим весь поезд, чтобы один парень отдохнул, набрался сил, нашел себе напарника, и дальше будем двигаться". Ты либо едешь в этом поезде, либо выходи на остановке и жди следующий, помедленнее», — рассказал юморист.