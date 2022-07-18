В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
14 минут назад

В «Современнике» опровергли снятие спектаклей с Ахеджаковой

Никита Бородкин

В театре «Современник» опровергли сообщения о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой якобы убирают из репертуара. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Современнике» опровергли снятие спектаклей с Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спектакли идут. Лия Меджидовна играет», — заявили в театре.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили, что постановки с участием Ахеджаковой решили снять из репертуара. В частности, заявлялось об отмене спектакля «Первый хлеб» по пьесе драматурга Рината Ташимова. В ней актриса играет роль бабушки Нурии.

Напомним, что ранее актер Анатолий Белый заявил об эмиграции из России. Он подал заявление на увольнение в МХТ имени Чехова. Артист был задействован в гастролях театра со спектаклем «Сережа» в Красноярске 5 и 6 сентября. На сцене его заменит Константин Хабенский.

Шоу-бизнес,Ринат Ташимов,Анатолий Белый,Константин Хабенский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители