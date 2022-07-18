В «Современнике» опровергли снятие спектаклей с Ахеджаковой

В театре «Современник» опровергли сообщения о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой якобы убирают из репертуара. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Спектакли идут. Лия Меджидовна играет», — заявили в театре.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили, что постановки с участием Ахеджаковой решили снять из репертуара. В частности, заявлялось об отмене спектакля «Первый хлеб» по пьесе драматурга Рината Ташимова. В ней актриса играет роль бабушки Нурии.