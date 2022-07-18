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1 час назад

Эмилия Кларк рассказала о последствиях операции после перенесенных инсультов

Lenta.ruиещё 3

Британская актриса и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о последствиях операции после перенесенных инсультов. Об этом 35-летняя артистка поведала в интервью BBC Sunday Morning, сообщает The Sun.

В 2011 году во время съемок сериала «Игра престолов» у Кларк лопнула аневризма в мозге, что вызвало инсульт. Тогда артистку удалось спасти, а через два года инсульт повторился. Актриса была срочно прооперирована, а сканирование показало, что аневризма увеличилась в два раза. Несмотря на это, звезде удалось восстановиться.

«Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень малому числу людей, которые могут это пережить», — сообщила знаменитость.

Кларк поведала, что в результате двух перенесенных инсультов ее память не пострадала, что позволяет ей продолжать сниматься в кино и участвовать в театральных постановках: «Я могу играть по два с половиной часа каждую ночь и не забыть ни строчки. У меня всегда была хорошая память, ведь это очень важно для актера. И я постоянно ее проверяю».

Приквел к «Игре престолов» выйдет в конце августа

Ранее писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин раскрыл подробности спин-оффа «Игры престолов». Эмилия Кларк также подтвердила работу над новым сериалом.

В начале июля американский актер Брэд Питт рассказал, что страдает неизлечимой болезнью, которая лишает его возможности распознавать лица людей.

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