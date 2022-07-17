Певица из США оскорбилась гримом Нетребко

Чернокожая оперная певица из США Энджел Блю объявила, что отказывается от своего запланированного дебюта на Арена ди Верона в Италии в знак протеста против использования «блекфейса» в постановке «Аиды» Верди. Об этом сообщает New York Times.
Блю оскорбилась, увидев в роли Аиды - дочери эфиопского царя - россиянку Анну Нетребко, на лицо которой был нанесен темный грим.
«Использование блэкфейса при любых обстоятельствах, художественных или иных, является глубоко ошибочной практикой, основанной на архаичных театральных традициях, которым нет места в современном обществе», — заявила Блю.
По ее словам, «это оскорбительно, унизительно и откровенно расистски.
Американская певица отметила, что «была потрясена и поняла, что не может выйти и спеть, связав себя с этой традицией». Она намерена отказаться от предстоящих выступлений в «Травиате», еще одной опере Верди.
Многие ведущие оперные труппы, в том числе Метрополитен-опера в Нью-Йорке, прекратили практику, когда белые певцы затемняют кожу сценическим гримом для исполнения заглавных партий в «Аиде» и «Отелло». Но эта практика по-прежнему распространена в Европе и России. Сама Нетребко активно выступает за использование темного макияжа.
Россиянка на этой неделе опубликовала в соцсетях фотографии, на которых она исполняет партию Аиды с темным макияжем. В итоге певица получила более 1000 комментариев, некоторые осуждали ее за использование макияжа, который называли «расистским».
Нетребко была не единственной исполнительницей в «Аиде», затемнившей кожу, некоторые из ее коллег также выступили в аналогичном гриме.
В заявлении Arena di Verona отмечается, что постановка «Аида» исполняется в классическом виде уже десятилетия, и что Блю было об этом известно, когда она согласилась выступить этим летом.
«Все страны имеют разные корни, они развивались разными историческими и культурными путями. Подходы к одному и тому же вопросу могут сильно различаться в разных частях мира»,— говорится в заявлении веронской оперы.
Организаторы добавили, что у них «нет ни причин, ни намерений оскорблять и беспокоить чьи-либо чувства».