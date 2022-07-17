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1 час назад

Зрители массово ушли с концерта Стаса Михайлова в Шелехове и не подарили ему цветы

Газета.Ruиещё 1

16 июля 2022 года на Дне металлурга в Шелехове, Иркутская область, выступил Стас Михайлов. В сети распространили запись, на которой видна толпа людей, уходящая с площадки во время исполнения артистом песни, сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Зрители массово ушли с концерта Стаса Михайлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что одни зрители покинули концерт, поскольку не являются поклонниками творчества Стаса Михайлова, хотя у него огромная фан-база среди россиян.

По другой версии, местные жители не довольны политической ситуацией, которая сложилась вокруг выборов мэра города. Они пошли на такой шаг в качестве протеста.

Были и те, кто остался до конца и послушал все исполненные песни. Некоторые даже приехали из Иркутска, чтобы увидеть любимого исполнителя вживую. Однако цветов так никто и не подарил.

Ранее сообщалось, что россияне скупают постельное белье с изображением Стаса Михайлова.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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