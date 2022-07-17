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35 минут назад

Шукшина потребовала выгнать артистов нетрадиционной ориентации

Ирина Лебедева

Мария Шукшина двумя руками голосует за полный запрет пропаганды гомосексуализма. Единственное, о чем сожалеет актриса – это о том, что в России поздно занялись этой проблемой. К примеру, при СССР даже действовала уголовная статья, карающая мужскую однополую любовь. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Шукшина потребовала выгнать артистов нетрадиционной ориентации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти извращения не поощрялись. А с 90-х годов нечисть пришла к нам с Запада, канализационные шлюзы открылись. И сейчас об этом «модно» говорить, хотя многих нормальных людей в России подобное возмущает.

Пропагандой нетрадиционных ценностей занимаются давно. Даже некоторые известные публичные люди выставляют напоказ свои нетрадиционные отношения», - гневается актриса.

Шукшина потребовала, чтобы всех представителей шоу-бизнеса нетрадиционной ориентации выгнали из публичного пространства.

«Почему сейчас все эти лица переворачивают повестку и манипулируют обществом? Тут не обсуждать надо, а просто убирать пропагандистов со всех площадок — с телевидения, со сцены».

Ранее стало известно, что сын Марии Шукшиной Макар Касаткин развелся со своей супругой Илоной Александровой. При этом он отказался и от своего сына Марка, которого ему до женитьбы на Илоне родила бывшая избранница Фрейя Зильбер. Сейчас мальчик находится под присмотром няни, оплачиваемой родственниками Шукшина, а Илона продолжает навещать его.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,
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