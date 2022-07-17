Фанаты больше не смогут подойти к могиле Шатунова

Похороны солиста «Ласкового мая» собрали тысячи людей. И до сих пор большое количество поклонников певца приходят на его могилу.
И очень многие ведут себя неадекватно – шумят, поют его песни и даже устраивают танцы прямо на погосте. Соответственно, шумят и мусорят. Подобное не могло не вызвать резкого недовольства родственников Шатунова, а также тех людей, у которых могилы близких расположены по соседству.
Администрация Троекуровского кладбища Москвы была вынуждена пойти на крайние меры, - рассказывает teleprogramma.pro. Теперь фанаты могут лишь посмотреть на могилу кумира с приличного расстояния. Всем посетителям проход к месту захоронения ограничен.
Наталья Гулькина назвала поведение поклонников исполнителя хита «Белые розы» «полным трешем». Накануне «Экспресс газета» сообщала, что на погосте проводятся дискотеки.