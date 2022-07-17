В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
24 минуты назад

Фанаты больше не смогут подойти к могиле Шатунова

Ирина Лебедева

Похороны солиста «Ласкового мая» собрали тысячи людей. И до сих пор большое количество поклонников певца приходят на его могилу.

Фанаты больше не смогут подойти к могиле Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И очень многие ведут себя неадекватно – шумят, поют его песни и даже устраивают танцы прямо на погосте. Соответственно, шумят и мусорят. Подобное не могло не вызвать резкого недовольства родственников Шатунова, а также тех людей, у которых могилы близких расположены по соседству.

Администрация Троекуровского кладбища Москвы была вынуждена пойти на крайние меры, - рассказывает teleprogramma.pro. Теперь фанаты могут лишь посмотреть на могилу кумира с приличного расстояния. Всем посетителям проход к месту захоронения ограничен.

Наталья Гулькина назвала поведение поклонников исполнителя хита «Белые розы» «полным трешем». Накануне «Экспресс газета» сообщала, что на погосте проводятся дискотеки.

Шоу-бизнес,Наталья Гулькина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители