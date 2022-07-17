Собчак прокомментировала новость о любимой девушке Богомолова

«Это моя стыдная тайная страсть, друзья. Кто-то смотрит видео, как людям давят прыщи, кто-то слушает женский тюремный шансон, я - коллекционирую отбитые заголовки. Но тут, шельмецы, даже меня поймали. Вижу: Богомолов представил новую девушку. И …кликаю. Узнаю, что он даже имя не скрывает - а в конце Анька. Чувствую себя лохом, которого опять на***», - посмеялась теледива.