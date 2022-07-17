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1 час назад

Макарский о ссорах с женой: «Бывало, я двери и стол ломал»

Ирина Лебедева

Российский актер и певец Антон Макарский, оказывается, может так разгневаться на свою супругу, что при это пострадают предметы домашнего обихода. В интервью изданию «7 дней» Антон признался, что даже мебель ломал.

Макарский о ссорах с женой: «Бывало, я двери и стол ломал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бывало, я двери и стол ломал. И в стенку бил кулаком. Но это не ссора, не желание сделать зло, это выход эмоций. Бывает, и покричим друг на друга. И часто разговариваем на повышенных тонах. Это плохо, мы не хвастаемся. Но мы научились такие моменты не впускать в сердце. Мы оба темпераментные люди, но после того, как эмоции выплескиваются, можем обняться и поцеловаться. Такая у нас итальянская семья», - сообщил исполнитель.

Пара вместе много лет, у них двое детей - 9-летняя дочь Мария и 7-летний сын Иван. Ранее певица писала в личном блоге, что думает о разводе, однако кризис миновал и семью удалось сохранить.

Не так давно Антон и Виктория Макарские в эфире программы «Вечернее шоу» с Аллой Довлатовой сообщили о том, что хотят уйти в монастырь.

Макарские приняли участие в программе «Святыня России» и побывали в удивительных местах. Супруги смогли посетить несколько монастырей, атмосфера которых могла повлиять на их мысли об уходе от мирской жизни.

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