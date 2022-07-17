Макарский о ссорах с женой: «Бывало, я двери и стол ломал»

«Бывало, я двери и стол ломал. И в стенку бил кулаком. Но это не ссора, не желание сделать зло, это выход эмоций. Бывает, и покричим друг на друга. И часто разговариваем на повышенных тонах. Это плохо, мы не хвастаемся. Но мы научились такие моменты не впускать в сердце. Мы оба темпераментные люди, но после того, как эмоции выплескиваются, можем обняться и поцеловаться. Такая у нас итальянская семья», - сообщил исполнитель.