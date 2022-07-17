Дочь Иосифа Пригожина обосновалась в Нью-Йорке

Иосиф Пригожин – многодетный отец. В первом браке с Еленой Пригожиной у продюсера родилось двое детей – Дмитрий и Даная. Также в фактическом браке с Лейлой Фаттаховой у Иосифа Игоревича родилась дочка Елизавета.

Фото: социальные сети. социальные сети.

Несмотря на расставание с Фаттаховой, Пригожин всегда уделял дочери много любви, внимания и заботы. Кроме того, мужчина сохранил дружеские отношения с бывшей женой. Ко всему прочему, Фаттахова хорошо общается с нынешней супругой Пригожина певицей Валерией, а Лиза общается с дочкой мачехи – Анной Шульгиной.

Кстати, 23 – летняя Лиза Пригожина получила образование в Швейцарии. Она пошла по стопам отца и стала продюсером. “Продюсирование – это мое. Это то, чем я хочу заниматься”, – заявила девушка в 2016 году. Только вот на Родине девушка не стала строить карьеру. Достигать славы она отправилась в США. Лиза обосновалась в Нью-Йорке и сообщила об этом фанатам. По всей видимости, Пригожина не разделяет точку зрения отца.

Иосиф Пригожин – известный патриот и не допускает критики в адрес России.

“Посмотрите нашу историю, Россия никогда не была проигравшей. Я против войны, сразу вам скажу. Против любой войны и насилия. Но наши западные партнеры, словно малые дети, суют пальцы в розетку. Всем мама в детстве говорила – не делай так. Убьет! Им говорили много раз, но нет. Теперь они удивляются”, – говорил продюсер после начала спецоперации на Донбассе.

Лиза Пригожина опубликовала фотографии, где она позирует на главной улице Манхэттена, совсем как в сериале “Секс в большом городе”.

Пользователи Сети восхищаются красотой и обворожительностью дочери продюсера.