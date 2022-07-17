Бондарчук рассказала о сексуальных фантазиях

Телеведущая Светлана Бондарчук и ее муж дизайнер Сергей Харченко в эфире YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом» откровенно рассказали о своих интимных предпочтениях. Об этом пишет 5 Канал.
Пара прошла тест сексолога Ольги Василенко. Отвечая на вопросы, супруги признались, что их интересуют тематические вечеринки, а также они с удовольствием бы устроили ночь любви на пляже. Также оба заявили, что готовы пригласить в свою постель третьего партнера. Правда, исключительно женщину.
«У нас было много экспериментов, но такого еще не было. Мне кажется, мы достаточно открыто говорим и пробуем то, что нам интересно. Если появляется запрос на что-то фантазийное и, если это не является противофазой для партнера», — заявила Бондарчук.
Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук призвала всех знаменитостей, которые сбежали из России за границу, не учить россиян жизни оттуда.
По ее словам, в сложившейся ситуации каждый человек имеет право на самостоятельное решение. Но те звезды, которые решили выехать из России из-за спецоперации на Украине, уже не имеют права диктовать свои правила россиянам, оставшимся на своей Родине.