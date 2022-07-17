«Пиарятся за счет Ольги»: Погребняк высмеяла Тарасова и Костенко

Успешная карьера Ольги Бузовой показалась ее экс-супругу Дмитрию Тарасову неплохим фоном для поднятия собственной популярности. Не осталась в стороне и нынешняя жена спортсмена – Анастасия Костенко. Она теперь активный участник обсуждения творчества Ольги в социальных сетях. Об этом сообщает портал blitz.plus.
Мария Погребняк в Телеграм-канале написала, что пара таким образом привлекает к себе внимание. Она выложила видео из социальных сетей Костенко.Оно, кстати, наложено на песню Бузовой «Хит-парад». Мария считает подобные поступки непорядочными.
«Дима Тарасов мало того, что сам Бузову стал частенько в своих соцсетях упоминать, так теперь еще и его жена подключилась. Оба пиарятся и поднимают охваты за счет Оли. Неспортивное поведение», - написала Погребняк.
Ранее Костенко заявила, что у них с Тарасовым счастливые отношения в семье. Она считает, что хейтеры специально создали отдельную страницу в социальных сетях, чтобы «таскать» и «смаковать» сплетни о ее личной жизни.