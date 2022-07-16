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35 минут назад

Дочь Валерии потеряла голос

Ирина Лебедева

Анна Шульгина (певица Шена) пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Девушка сообщила в социальной сети, что пренебрегла правилами безопасности и теперь вынуждена как минимум на две недели отменить свои рабочие планы.

Дочь Валерии потеряла голос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь Валерии рассказала, что сорвала связки. Медики прописали гормональную терапию и капельницы, а также обет молчания на 14 дней, - пишет издание z-aya.ru.

Ранее Анна Шульгина рассказала, что потеряла слух в результате болезни COVID-19, вызвавшей у нее тяжелейшую депрессию. Врачи поставили девушке диагноз, который говорил о тяжелой депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве и тугоухости первой степени.

Анна всю вторую половину прошлого года лечилась. Певица отменила съемки, концерты и релизы. Через несколько месяцев слух вернулся.

Шоу-бизнес,Анна Шульгина,
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