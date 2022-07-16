Соседов ответил на выпад Пенкина

«Я не понял, что значит выглядеть достойно? Я что ли недостойно выгляжу? Здесь что-то недоговорено. Надо расшифровывать его ответ. Я должен выглядеть хорошо, а что значит нехорошо. Это не о чем разговор», — удивлен музыкальный критик.