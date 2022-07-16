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1 час назад

Соседов ответил на выпад Пенкина

Ирина Лебедева

Сергей Пенкин в беседе с Аленой Жигаловой на ее youtube-шоу заявил, что Сергею Соседову, чтобы устроить личную жизнь «надо выглядеть достойно».

Соседов ответил на выпад Пенкина
Фото: ТАССТАСС

Соседов потребовал, чтобы Пенкин ему объяснил – что именно такого недостойного он в нем увидел.

Параметрам знаменитости может позавидовать сама модель. Что еще не устраивает певца?

«Я не понял, что значит выглядеть достойно? Я что ли недостойно выгляжу? Здесь что-то недоговорено. Надо расшифровывать его ответ. Я должен выглядеть хорошо, а что значит нехорошо. Это не о чем разговор», — удивлен музыкальный критик.

Сам Соседов считает, что он выглядит практически как модель - весит всего 66 килограммов при росте 186 сантиметров, - информирует teleprogramma.pro.

«Я худой, подтянутый, простите. В мои годы весить 66 килограммов при росте в 186 сантиметров, извините, это многим на зависть», - уверен Сергей.

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Пятым каналом» поддержал позицию телеведущей Леры Кудрявцевой о «мельчании» мужчин. Он назвал это трендом и «тенденцией нашей эпохи».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Сергей Пенкин,Лера Кудрявцева,
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