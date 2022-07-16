«Неординарный человек»: Путин поздравил Лепса с юбилеем

Накануне президент России Владимир Путин присвоил музыканту Григорию Лепсу звание народного артиста. Также глава страны телеграммой, текст которой размещен на официальном сайте, поздравил артиста с 60-летием, назвав его ярким и неординарным человеком, отметив и талант Лепса, и его активную гражданскую позицию.
«Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием – вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска. И конечно, отмечу Ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах», - написал президент.
Певцу и музыканту Григорию Лепсу (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) присвоено звание народного артиста России. Это стало известно из указа президента страны Владимира Путина, опубликованного на сайте правовой информации.