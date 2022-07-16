«Неординарный человек»: Путин поздравил Лепса с юбилеем

«Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием – вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска. И конечно, отмечу Ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах», - написал президент.