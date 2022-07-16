В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
53 минуты назад

«Неординарный человек»: Путин поздравил Лепса с юбилеем

Ирина Лебедева

Накануне президент России Владимир Путин присвоил музыканту Григорию Лепсу звание народного артиста. Также глава страны телеграммой, текст которой размещен на официальном сайте, поздравил артиста с 60-летием, назвав его ярким и неординарным человеком, отметив и талант Лепса, и его активную гражданскую позицию.

«Неординарный человек»: Путин поздравил Лепса с юбилеем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием – вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска. И конечно, отмечу Ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах», - написал президент.

Певцу и музыканту Григорию Лепсу (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) присвоено звание народного артиста России. Это стало известно из указа президента страны Владимира Путина, опубликованного на сайте правовой информации.

Шоу-бизнес,Григорий Лепсверидзе,Григорий Лепс,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители