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14 минут назад

Лепсу присвоили звание народного артиста России

Lenta.ruиещё 6

Певцу и музыканту Григорию Лепсу (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) присвоено звание народного артиста России. Это стало известно из указа президента страны Владимира Путина, опубликованного на сайте правовой информации.

Лепсу присвоили звание народного артиста России
Фото: Владимир Песня/ РИА НовостиВладимир Песня/ РИА Новости

Отмечается, что звание народного артиста присвоено 59-летнему Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

Ранее Григорий Лепс рассказал, сколько он заработал на хите «Рюмка водки». Песня принесла артисту более 50 миллионов долларов. Он назвал ее своей лучшей инвестицией и шедевром.

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