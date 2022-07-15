Лепсу присвоили звание народного артиста России

Певцу и музыканту Григорию Лепсу (настоящее имя Григорий Лепсверидзе ) присвоено звание народного артиста России. Это стало известно из указа президента страны Владимира Путина , опубликованного на сайте правовой информации.

Ранее Григорий Лепс рассказал, сколько он заработал на хите «Рюмка водки». Песня принесла артисту более 50 миллионов долларов. Он назвал ее своей лучшей инвестицией и шедевром.