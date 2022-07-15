Запашный отчитал Гребенщикова за слова о России

Артист цирка Аскольд Запашный в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» обвинил певца Бориса Гребенщикова в «предательском отношении к своей стране и народу». Таким образом он прокомментировал слова фронтмена группы «Аквариум» о том, что в России устоялась «ядовитая атмосфера лжи и ненависти».