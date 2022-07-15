Запашный отчитал Гребенщикова за слова о России

Артист цирка Аскольд Запашный в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» обвинил певца Бориса Гребенщикова в «предательском отношении к своей стране и народу». Таким образом он прокомментировал слова фронтмена группы «Аквариум» о том, что в России устоялась «ядовитая атмосфера лжи и ненависти».
«Вот в случае с Гребенщиковым [имеет место] предательское отношение к своей стране и народу, которое формируется вследствие эгоистичного поведения. Когда Борис думает о своей выгоде. Неважно, как он это оправдывает», — заявил Запашный.
Артист цирка считает, что таким образом фронтмен «Аквариума» сделал ставку на западные ценности. По мнению Запашного, Гребенщикову кажется, что «сильный Запад должен побеждать». Он также раскритиковал людей, которые в любой ситуации ищут виноватого. Артист цирка убежден: это психология «пораженцев и слабаков».
Ранее Эдгард Запашный осудил Верку Сердючку за критику России на «Евровидении».