Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подпела звучащей в машине песне Ольге Бузовой «Хит-парад». Таким необычным способом пара решила ответить на вопрос, ревнует ли Костенко Тарасова к бывшей жене. Снятое спортсменом видео появилось в социальных сетях и распространяется в СМИ.

Напомним, Тарасов и Бузова были женаты более четырех лет. В 2016 году пара развелась. Через два года футболист женился на Костенко, в этом браке у пары появилось трое детей.