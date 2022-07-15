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1 час назад

Супруга футболиста Тарасова подпела на видео песне Бузовой

Денис Фьючин

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подпела звучащей в машине песне Ольге Бузовой «Хит-парад». Таким необычным способом пара решила ответить на вопрос, ревнует ли Костенко Тарасова к бывшей жене. Снятое спортсменом видео появилось в социальных сетях и распространяется в СМИ.

«Я очень спокойно отношусь к прошлым отношениям своего мужа», — заявила поклонникам модель.

Напомним, Тарасов и Бузова были женаты более четырех лет. В 2016 году пара развелась. Через два года футболист женился на Костенко, в этом браке у пары появилось трое детей.

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