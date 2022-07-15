Актер Алексей Панин признался, что живет в Испании на последние деньги. Как сообщает «Газета.ru», артист рассказал, что вместе с дочерью проживает в обычной квартире с двумя спальнями.
«У меня дизайнерского ремонта нет, красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались. В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке», — заявил Панин.
Дочь Панина от модели Юлии Юдинцевой Анна подрабатывает официанткой в кафе. Актер добавил, что сейчас ему «есть, что покушать», однако если ничего в этой ситуации не делать, то скоро средств на существование не останется.