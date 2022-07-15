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24 минуты назад

«Я в черном списке»: Панин признался, что живет в Испании на последние деньги

Никита Бородкин

Актер Алексей Панин признался, что живет в Испании на последние деньги. Как сообщает «Газета.ru», артист рассказал, что вместе с дочерью проживает в обычной квартире с двумя спальнями.

Панин признался, что живет в Испании на последние деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня дизайнерского ремонта нет, красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались. В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке», — заявил Панин.

Дочь Панина от модели Юлии Юдинцевой Анна подрабатывает официанткой в кафе. Актер добавил, что сейчас ему «есть, что покушать», однако если ничего в этой ситуации не делать, то скоро средств на существование не останется.

Шоу-бизнес,Юлия Юдинцева,Алексей Панин,
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