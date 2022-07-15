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22 минуты назад

Актер Анатолий Белый подтвердил слухи об отъезде из России

Никита Бородкин

Актер Анатолий Белый подтвердил слухи об эмиграции из России. Как сообщает Starhit, сейчас он находится в Египте.

Актер Анатолий Белый подтвердил слухи об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — рассказал артист.

Белый добавил, что потерял связь со многими близкими для него людьми из-за разницы во мнении на происходящее в мире.

«Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне», — поделился он.

Напомним, что Белый был задействован в гастролях МХТ имени Чехова со спектаклем «Сережа» в Красноярске 5 и 6 сентября. На сцене его заменит Константин Хабенский.

Шоу-бизнес,Анатолий Белый,Константин Хабенский,
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