Актер Анатолий Белый подтвердил слухи об отъезде из России

Актер Анатолий Белый подтвердил слухи об эмиграции из России. Как сообщает Starhit, сейчас он находится в Египте.
«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — рассказал артист.
Белый добавил, что потерял связь со многими близкими для него людьми из-за разницы во мнении на происходящее в мире.
«Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне», — поделился он.
Напомним, что Белый был задействован в гастролях МХТ имени Чехова со спектаклем «Сережа» в Красноярске 5 и 6 сентября. На сцене его заменит Константин Хабенский.