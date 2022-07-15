Федор Добронравов отказался сниматься в восьмом сезоне "Сватов"

Актер Николай Пиминов в беседе с Solenka.info сообщил, что его коллега Федор Добронравов принял решение не участвовать в восьмом сезоне сериала «Сваты».

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как объяснил Пиминов, Добронравов устал от роли Ивана Будько. На счету актера немало ролей в кино, и ему не нравится, что его по большей части ассоциируют именно с этим персонажем. Роль Будько создавалась специально под Добронравова.

В конце актер Илья Сироткин сообщал, что сериал «Сваты» предположительно закрыли. По словам артиста, одной из причин завершения проекта стала спецоперация на Украине. Однако позже стало известно, что проект получит продолжение, и съемки должны начаться этой осенью.