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1 час назад

Федор Добронравов отказался сниматься в восьмом сезоне "Сватов"

Газета.Ru

Актер Николай Пиминов в беседе с Solenka.info сообщил, что его коллега Федор Добронравов принял решение не участвовать в восьмом сезоне сериала «Сваты».

Федор Добронравов отказался сниматься в восьмом сезоне "Сватов"
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как объяснил Пиминов, Добронравов устал от роли Ивана Будько. На счету актера немало ролей в кино, и ему не нравится, что его по большей части ассоциируют именно с этим персонажем. Роль Будько создавалась специально под Добронравова.

В конце актер Илья Сироткин сообщал, что сериал «Сваты» предположительно закрыли. По словам артиста, одной из причин завершения проекта стала спецоперация на Украине. Однако позже стало известно, что проект получит продолжение, и съемки должны начаться этой осенью.

Ранее актриса Анна Кошмал выступила против идеи снимать продолжение «Сватов» в России.

Шоу-бизнес,Анна Кошмал,Федор Добронравов,
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