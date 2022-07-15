«Нас ждать не стоит»: Макаревич сделал заявление о концертах в России

Российский музыкант Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится. Информация об отмене концерта группы появилась на сайте концертного театра «Космос».

Осенью музыкальный коллектив должен был совершить тур по городам России.

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Лидер коллектива прокомментировал отмену концертов группы в России, пишет StarHit.

«Раз площадка написала, что будет отмена, значит, [концерт] будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — указал Макаревич.

После Екатеринбурга концерты должны были состоятся в Перми, Тюмени, Челябинске, Москве, Пензе и Саратове. На нынешний момент они отменены.

В Перми отменен концерт группы «Машина времени», запланированный 19 сентября. Он уже исчез из афиши ДК имени Солдатова, на площадке которого должен был состояться. В концертном агентстве «Модерн концерт», которая является организатором мероприятия, подтвердили данную информацию.

«Концерт не состоится. Причин несколько, все они связны с ситуацией в стране. Билеты можно вернуть по месту приобретения (в kassy.ru)», — отметил представитель «Модерн концерт» Андрей Челпанов.

При этом на сайте «Машины времени» концерт в Перми пока значится. Получить оперативный комментарий в пресс-службе группы, а также в ДК имени Солдатова URA.RU не удалось, на звонки корреспондента агентства никто не ответил.

Концерт «Машины времени» должен был состояться 26 февраля, однако был перенесен на 19 сентября. Группа анонсировала новую концертную программу «Мы рядом», куда вошли как композиции с нового альбома, так и популярные хиты группы. Ранее стало известно об отмене концерта группы в Екатеринбурге, намеченного на 23 сентября в ККТ «Космос».

В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт группы «Машина времени», фронтменом и бессменным лидером которой является Андрей Макаревич. Информация о приостановке продаж на мероприятие, которое должно было состояться 25 сентября, появилась на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Действительно, организаторы приостановили продажу билетов на мероприятие. К сожалению, информацией о причине приостановки мы не располагаем», — сообщили URA.RU в ГЗК.

URA.RU связалось с директором касс Ильей Беловым. Он сказал, что уточнит у организатора причину приостановки. На момент публикации ответа не последовало.

Концерты группы «Машина времени» действительно отменяются, сообщил основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич.

«Конечно, правда (отменяются)», – передает РИА «Новости» ответ музыканта на соответствующий вопрос.

Также Макаревич подчеркнул, что не знает, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений.

«Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача – выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь, и отношения к этому, по счастью, не имею никакого», – объяснил артист.

Андрей Макаревич и Максим Леонидов, уехавшие за границу с началом спецоперации на Украине, возвращаются на Родину за привычным заработком. Об этом сообщает StarHit.

«Андрей Макаревич и Максим Леонидов осудили Россию и приняли решение жить в Израиле, считая, что эта страна идеально подойдет для них и их детей. Вот только зарабатывать им все равно приходится на Родине», — пишут на сайте StarHit.

В начале августа Леонидов должен был дать концерты в Москве. Размер его гонораров колеблется от 500 до 800 тысяч. Однако выступления звезды отменили, по какой причине — неизвестно.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», — заявлял певец.

Андрей Макаревич отправится в тур по городам России вместе с «Машиной времени». Депутат Госдумы Сергей Соловьев высказался о желании Макаревича поработать в РФ.

«В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного», — поделился он личным мнением.

Ранее концерты «Машины времени» отменили из-за грубого высказывания Макаревича в оправдание российских звезд, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал запретить выступления критиков спецоперации и «не либеральничать с чуждыми России артистами»

«Летний чёс весь год кормит», — так раньше говорили российские артисты, активно гастролировавшие по южным побережьям с июня по сентябрь. Выступления перед отпускниками приносили звёздам приличный доход. 1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введённые на территории РФ из-за пандемии коронавируса, и ничто не мешает певцам снова собирать полные залы. Однако заработать на «летнем чёсе» удастся не всем. Кому и почему хотят запретить давать концерты — в материале NEWS.ru.

В этом году расколовший мир шоу-бизнеса вопрос об отношении к проведению спецоперации на Украине внёс серьёзные коррективы в афишу черноморских залов. Ряд артистов покинули страну, и пока неизвестно, решат ли они прервать «временную эмиграцию» ради традиционных гастролей на юге России.

В беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выступления критиков спецоперации и призвал «не либеральничать с чуждыми России артистами».

Те, кто был против воссоединения Крыма с Россией и кто сейчас высказывается против спецоперации, не должны у нас выступать. Не надо их пускать. Все эти Макаревичи и прочие критикующие Россию... Я не думаю, что если эти личности приедут, то их будут тепло встречать. Их освистают, оплюют и выгонят, — заверил Сергей Цеков.

Он обратил внимание и на другую проблему, связанную с гастролями артистов в Ялте. Сенатор рассказал, что внутри крупнейшего в Крыму концертного зала «Юбилейный», рассчитанного на 2500 мест, нет туалета для зрителей, а «есть всего один, и то служебный».

Есть внутри всего один туалет, и то такой... для определенного круга людей. Не ВИП-туалет, но все-таки служебный. И есть платные туалеты на улице. Зал строился в советское время (в 1970-е. — NEWS.ru), люди были с другой идеологией. Действительно, очень странно построить зал и не предусмотреть туалеты. То есть они предусмотрели туалеты, но на улице. И эти туалеты были бесплатными, но потом их приватизировали и сделали платными. Это неправильно, — считает Цеков.

По мнению сенатора, «Юбилейный» надо либо «тотально реконструировать», либо снести. Он предлагает построить на этом месте круглогодичный концертно-выставочный зал с подземной парковкой и сделать площадкой федерального значения. Пока такого зала в Ялте, где предлагалось провести аналог Евровидения, нет, убеждён Цеков.

Концертный зал «Юбилейный» нуждается в тотальной реконструкции, я бы сказал, что его надо снести. Снести его, снести окружающие помещения, которые настроены диким образом — во время дикой «прихватизации» застроили всю набережную. Надо снести и на этом месте построить круглогодичный (сейчас КЗ работает только летом. — NEWS.ru) концертно-выставочный зал с подземной парковкой. И пусть новый зал будет федеральным, мы будем рады там видеть артистов, которые не являются чуждыми России, — отметил член Совета Федерации.

Сергей Сардыко напомнил, что ещё пять лет назад депутат Госдумы Елена Ямпольская предлагала создать федеральный художественный совет, который контролировал бы в том числе гастроли артистов на юге России, однако идея так и не была реализована. На звонки NEWS.ru Ямпольская не ответила. А пока, подчеркнул Сардыко, активисты «справляются своими силами». Он привёл в пример попытку привезти в Ялту «спектакль про мужчин-стриптизёров» (речь об антрепризе Lades Night с Гошей Куценко). Местные жители, по его словам, «подняли шум, и организаторы гастролей были вынуждены отменить спектакль».

70-летний российский певец Александр Розенбаум поддержал уехавших из России исполнительницу Аллу Пугачеву и рок-музыканта Андрея Макаревича. Об этом он сообщил в интервью «Осторожно, Собчак!».

Исполнитель поведал, что поддерживает связь с Пугачевой, созваниваясь и переписываясь с ней, и не планирует заканчивать общение. Розенбаум добавил, что не собирается комментировать ее переезд в Израиль в негативном ключе:

«С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек».

Во время интервью исполнитель также упомянул российского рок-музыканта Андрея Макаревича, который ранее вместе с супругой покинул Россию. Розенбаум признался, что сам бы не поступил так, однако не может упрекать Макаревича и не считает его предателем.

«Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний. Я тут на издыхании», — заявил артист.

Ранее Александр Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации, заявив о том, что видит развитие любой эстрады исключительно в служении публике, а не самолюбовании.

Пока многие осуждают эмигрировавших знаменитостей, музыкант Андрей Макаревич встал на их защиту. Он поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа и юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж.

Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.

— Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — это они, а не вы, — заявил Макаревич в соцсети, передает издание Starhit.

Ранее сообщалось, что Пугачева уже запустила процедуру получения израильского гражданства.

Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.

«И вот что я не могу понять – как мы все это терпим?» – заявил Макаревич в Facebook*. По его словам, «нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости». «Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится – чемодан – вокзал – Израиль! И сам терплю. С колоссальным трудом», – добавил он.

Напомним, в 2020 году Макаревич рассказал, что его раздражает и что радует в России. Он также заявил, что не видит необходимости в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он сетовал на живущих «за забором» россиян. Кроме того, Макаревич составил «примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено». Лидер «Машины времени» называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать там.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Советский и российский музыкант Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Об этом говорится в официальном аккаунте группы «Машина Времени» во «ВКонтакте».

Сын 68-летнего лидера «Машины Времени» появился на свет 30 марта в Тель-Авиве. Мальчика назвали Эйтан. Матерью ребенка стала четвертая жена рокера Эйнат Кляйн — израильская журналистка и фотограф. Отмечается, что пара состоит в браке с декабря 2019 года.

«Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем», — говорится в сообщении. Поклонники «Машины Времени» также пожелали новорожденному «счастья и мирного неба над головой!»