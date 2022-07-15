Актер Алексей Панин живет в Испании на последние деньги

Актер Алексей Панин, пару лет назад переехавший в Испанию, в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Allegria» признался, что живет в стране на последние деньги.
По словам Панина, они с дочерью проживают в обычной квартире с двумя спальнями.
«У меня дизайнерского ремонта нет, красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались. В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке», — сказал вынужденный перейти на полную экономию актер.
Дочь Панина от модели Юлии Юдинцевой Аня подрабатывает официанткой в кафе.
«В данную минуту мне есть, что покушать, но если ничего не делать, то ничего не останется», — сказал артист.
Ранее Алексей Панин рассказал об отношениях с четырьмя дочерьми от разных женщин. Он рассказал, что младшая девочка не знает, кто ее настоящий отец.