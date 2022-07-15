В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
59 минут назад

Панину пришлось жить в режиме полной экономии в Испании

Газета.Ruиещё 1

Актер Алексей Панин, пару лет назад переехавший в Испанию, в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Allegria» признался, что живет в стране на последние деньги.

Актер Алексей Панин живет в Испании на последние деньги
Фото: Алексей Куденко/РИА НовостиАлексей Куденко/РИА Новости

По словам Панина, они с дочерью проживают в обычной квартире с двумя спальнями.

«У меня дизайнерского ремонта нет, красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались. В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке», — сказал вынужденный перейти на полную экономию актер.

Дочь Панина от модели Юлии Юдинцевой Аня подрабатывает официанткой в кафе.

«В данную минуту мне есть, что покушать, но если ничего не делать, то ничего не останется», — сказал артист.

Ранее Алексей Панин рассказал об отношениях с четырьмя дочерьми от разных женщин. Он рассказал, что младшая девочка не знает, кто ее настоящий отец.

Шоу-бизнес,Юлия Юдинцева,Алексей Панин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители