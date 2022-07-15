Актер Алексей Панин живет в Испании на последние деньги

«У меня дизайнерского ремонта нет, красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались. В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке», — сказал вынужденный перейти на полную экономию актер.