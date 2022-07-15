«Ля-ля-ля, мы прогнали москаля»: Потап выступил в Израиле

Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выступил в Израиле и спел песню о «москалях» и «кацапах». Видео с его выступления опубликовал Telegram-канал «Небожена».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ля-ля-ля-ля-ля, мы прогнали москаля. Хоп-ца, хоп-ца-ца, иди до дому, злой кацап», - спел Потап.

В апреле «Известия» сообщили, что Потапу и Насте Каменских, Светлане Лободе, Ивану Дорну, Верке Сердючке (Андрей Данилко), ведущим «Орла и Решки» Антону Птушкину и Андрею Беднякову, Монатику и другим украинским знаменитостям (всего 31 человеку) запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета назвали их выступления против России.