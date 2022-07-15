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18 минут назад

«Ля-ля-ля, мы прогнали москаля»: Потап выступил в Израиле

Мария Иванова

Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выступил в Израиле и спел песню о «москалях» и «кацапах». Видео с его выступления опубликовал Telegram-канал «Небожена».

«Ля-ля-ля, мы прогнали москаля»: Потап выступил в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ля-ля-ля-ля-ля, мы прогнали москаля. Хоп-ца, хоп-ца-ца, иди до дому, злой кацап», - спел Потап.

В апреле «Известия» сообщили, что Потапу и Насте Каменских, Светлане Лободе, Ивану Дорну, Верке Сердючке (Андрей Данилко), ведущим «Орла и Решки» Антону Птушкину и Андрею Беднякову, Монатику и другим украинским знаменитостям (всего 31 человеку) запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета назвали их выступления против России.

Украинцы обвинили Настю Каменских в предательстве за поездку в «российский» Баку

При этом «Комсомольская правда» писала, что ни в Министерстве культуры РФ, ни в МВД, ни в ФСБ не подтвердили подлинности запрета.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Потап Каменских,Иван Дорн,Андрей Данилко,Алексей Потапенко,Светлана Лобода,Андрей Бедняков,Минкультуры России,ФСБ,
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