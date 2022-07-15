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58 минут назад

Стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Lenta.ruиещё 1

В СМИ заявили о возвращении 73-летней народной артистки СССР, эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Об этом сообщает «Слово и дело».

По информации издания, артистку заметили в одном из столичных аэропортов без супруга, ведущего Максима Галкина, и младших детей Гарри и Лизы Галкиных. Сама Пугачева не стала подтверждать или опровергать новость о своем возвращении.

Свежий снимок Пугачевой из Юрмалы шокировал фанатов

Также сообщается, что в Россию исполнительница могла приехать, чтобы заняться подготовкой к учебному году, так как ранее звезда заявляла, что с начала сентября отправит детей в российскую школу. Предполагается также, что Пугачева вернулась в Россию из-за работы.

В конце февраля Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, дочерью и сыном покинула Россию и переехала в Израиль. По словам певицы, ее отъезд был связан с проведением отпуска и намерением поправить свое здоровье. Спустя несколько месяцев пара вместе с детьми поселилась в курортном городе Латвии, Юрмале.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против супруга исполнительницы Максима Галкина.

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