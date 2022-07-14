Отец Киркорова назвал настоящую причину отъезда Пугачевой из России

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос в беседе с «Комсомольской правдой» назвал настоящую причину отъезда народной артистки Аллы Пугачевой за границу. По его словам, она поехала лечить туда болезнь, о которой «не хочет что-то открывать».
Киркоров отметил, что отъезд Пугачевой за границу является «ее собственным делом», в котором нет «ничего страшного».
«Она сказала: "Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине". Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Это ее дело. У нас демократичная страна. Хочешь – уезжай, не хочешь – не уезжай», — приводятся в материале слова Киркорова.
При этом он подчеркнул, что по его сведениям певица действительно уехала за границу лечиться.
Киркоров считает, что «есть что-то, что она не хочет открывать по болезни», потому что «раздувать — это еще больше нагнетать». Кроме того он напомнил всем, что Пугачева «дала России популярность и Золотой Орфей».
Напомним, что вскоре после начала спецоперации на Украине певица вместе с детьми и мужем уехала из России и отправилась в Израиль. Галкин и Пугачева объясняли свой отъезд отпуском и поправлением здоровья. Действительно ли именно это подтолкнуло их уехать из РФ или же причина кроется в высказываниях юмориста о спецоперации на Украине до сих неизвестно, однако чета все же планирует вернуться к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу.