Отец Киркорова назвал настоящую причину отъезда Пугачевой из России

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос в беседе с «Комсомольской правдой» назвал настоящую причину отъезда народной артистки Аллы Пугачевой за границу. По его словам, она поехала лечить туда болезнь, о которой «не хочет что-то открывать».

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Киркоров отметил, что отъезд Пугачевой за границу является «ее собственным делом», в котором нет «ничего страшного».

«Она сказала: "Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине". Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Это ее дело. У нас демократичная страна. Хочешь – уезжай, не хочешь – не уезжай», — приводятся в материале слова Киркорова.

При этом он подчеркнул, что по его сведениям певица действительно уехала за границу лечиться.

Киркоров считает, что «есть что-то, что она не хочет открывать по болезни», потому что «раздувать — это еще больше нагнетать». Кроме того он напомнил всем, что Пугачева «дала России популярность и Золотой Орфей».