В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
25 минут назад

Долина заявила, что не боится в свои годы демонстрировать фигуру в смелых нарядах

Елена Прошина

Певица Лариса Долина заявила, что не боится в свои 66 лет демонстрировать фигуру в смелых нарядах. Опубликовав в соцсетях фотографию в облегающем черном платье с высоким разрезом, она посоветовала женщинам не обращать внимание на возраст и любить себя.

Долина продемонстрировала фигуру в смелом наряде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Добрый день всем! И друзьям, и коллегам, и хейтерам, коих сейчас тучи налетят. Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67! Мой возраст — мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать по полной!» — написала Долина.

соцсети

Также певица призвала женщин беречь себя и не давать «паспортному возрасту главенствовать над физиологическим». По мнению Долиной, «всем столько лет, на сколько они себя чувствуют».

«Дышите полной грудью, никого не слушайте и делайте, что хотите! И еще, улыбайтесь почаще, это продлевает жизнь точно», — заключила Долина.

Ранее певица призналась, как ей удалось сбросить 20 килограмм. По словам Долиной, ради этого ей пришлось отказаться от многих любимых продуктов и блюд, а также от фруктов и чая.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители