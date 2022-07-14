Долина продемонстрировала фигуру в смелом наряде

Певица Лариса Долина заявила, что не боится в свои 66 лет демонстрировать фигуру в смелых нарядах. Опубликовав в соцсетях фотографию в облегающем черном платье с высоким разрезом, она посоветовала женщинам не обращать внимание на возраст и любить себя.
«Добрый день всем! И друзьям, и коллегам, и хейтерам, коих сейчас тучи налетят. Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67! Мой возраст — мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать по полной!» — написала Долина.
Также певица призвала женщин беречь себя и не давать «паспортному возрасту главенствовать над физиологическим». По мнению Долиной, «всем столько лет, на сколько они себя чувствуют».
«Дышите полной грудью, никого не слушайте и делайте, что хотите! И еще, улыбайтесь почаще, это продлевает жизнь точно», — заключила Долина.
Ранее певица призналась, как ей удалось сбросить 20 килограмм. По словам Долиной, ради этого ей пришлось отказаться от многих любимых продуктов и блюд, а также от фруктов и чая.