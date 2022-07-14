Боб Дилан запретил использовать мобильники на своих концертах

Американский музыкант Боб Дилан запретил использовать мобильные телефоны на его концертах. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Ki Price / Reuters Ki Price / Reuters

Посетителям выступлений артиста запретят снимать происходящее на камеру, а свой девайсы они должны будут поместить в специальный чехол. Отмечается, что это эффективный способ защитить коммерческие интересы исполнителя, а также сделать опыт посещения концерта более глубоким.

Ранее артисты Мадонна, Джейк Уайт, Кейт Буш и Childish Gambino также запретили использовать телефоны во время их выступлений. Их волновала не только атмосфера на шоу, но и то, что фанаты публиковали записи концертов в социальных сетях.