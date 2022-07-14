Актеры, погибшие на съемочной площадке

Киноактерам в процессе съемок фильма часто приходится выполнять сложные трюки, стрелять их холостого оружия, работать с пиротехникой. Несмотря на предусмотрительность съемочной группы, каскадеров и специалистов по обращению с оружием, иногда трагедий все же не удается избежать. 10 актеров, которые погибли на съемочной площадке.

1/10 В ночь на 31 марта 1993 года во время съемок фильма «Ворон» Брэндон Ли был смертельно ранен в живот из револьвера. Застрявшая в стволе пистолета заглушка вылетела при выстреле холостым патроном. Она пробила живот актера и повредила ему позвоночник, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов Брэндон Ли скончался в больнице Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 20 сентября 2002 года в Кармадонском (Геналдонском) ущелье на территории республики произошла крупнейшая в истории РФ катастрофа, связанная со сходом ледника. Был полностью уничтожен поселок Нижний Кармадон, где находился лагерь съемочной группы фильма «Связной». В результате схода ледника погибли не менее 125 человек - местные жители и кинематографисты. Тело Сергея Бодрова, которому тогда было 30 лет, так и не удалось обнаружить Фото: ТАСС 3/10 Евгений Урбанский трагически погиб 5 ноября 1965 года на съёмках фильма «Директор». На съёмочной площадке, в 40 км от Бухары, снималась сцена проезда автоколонны по пескам. Согласно сценарию машина Зворыкина (героя Урбанского) должна промчаться прямо через барханы, обогнать колонну и возглавить её. Наиболее сложный кадр в этой сцене — прыжок машины с одного из барханов. Первый дубль прошёл нормально, но второй режиссёр Николай Москаленко , который вёл в этот день съёмку, предложил сделать ещё один. Во время съемок второго дубля машина неожиданно перевернулась, Урбанский скончался от полученных травм на дороге в больницу Фото: РИА Новости 4/10 В мае 2002 года Андрей Ростоцкий приехал в Сочи для съемок фильма «Моя граница». 5 мая актер искал подходящую для съемок натуру у водопада «Девичьи слёзы», где несмотря на отсутствие страховки, решил взобраться на приглянувшуюся ему скалу. Во время проверки горной тропы он потерял равновесие, сорвался с 30-метровой высоты и погиб Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 30 июля 1960 года во время съёмок одной из сцен картины «Цветок на камне» героиня Инны Бурдученко спасала из горящего барака знамя. Девушка должна была несколько раз забежать в горящий дом, однако во время одного из дублей у нее застрял каблук и актриса не смогла выбраться наружу. Полыхающее здание рухнуло прямо на актрису. Инна получила сильнейшие ожоги. 15 августа 1960 года Бурдученко скончалась. Она была на третьем месяце беременности Фото: РИА Новости 6/10 19 сентября 1988 года Рой Киннир упал с лошади во время съёмок фильма «Возвращение мушкетёров» и получил серьёзный перелом таза. Он был немедленно доставлен из Толедо, где снимался эпизод, в больницу Мадрида, но умер там на следующий день от инфаркта Фото: globallookpress.com 7/10 30 ноября 1923 года Марта Мэнсфилд пострадала на пожаре во время съёмок фильма The Warrens of Virginia. По сценарию, актриса сидела в машине, когда проходящий мимо курильщик бросил в открытое окно недогоревшую спичку. Пышное платье Марты моментально вспыхнуло. Девушка получила серьёзные ожоги и была доставлена в госпиталь в Сан-Антонио (штат Техас, США), где скончалась несколько часов спустя Фото: Wikipedia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 4 сентября 2006 года в 11 утра Стив Ирвин спустился с аквалангом под воду, чтобы снять больших хвостоколов у Большого Барьерного рифа, где он занимался сбором материала для своего очередного фильма «Смертельно опасные существа океана». Когда ведущий проплывал над группой скатов, одна из рыб подняла свой хвост с ядовитым жалом на конце и ударила им в грудь Стива. Жало попало точно в сердце натуралиста. Оператор, который плыл вслед за Ирвином, заснял его смерть на видеоплёнку Фото: globallookpress.com 9/10 Вечером 12 октября 1984 года во время съёмок седьмого эпизода телесериала «Скрываемый факт» персонаж Джон-Эрика Хексам должен был выстрелить из револьвера Магнум 44-го калибра. Во время перерывов между сценами актер играл с револьвером и в один момент, зная, что «Магнум» заряжен холостыми, приставил его себе к виску ради шутки и спустил курок. После выстрела Хесам упал. Холостой патрон разрушил часть черепа актёра, вызвав обширное кровотечение. Через 6 дней 26-летний актер скончался в больнице Фото: Reuters 10/10 В 1966 году Эрик Флеминг подписал контракт на роль в эпизоде «Высокие джунгли» телесериала «Отправляемся повидать Волшебника». Съёмки должны были длиться полтора месяца и проходили в Перу, в регионе Уануко, близ города Тинго-Мария. 28 сентября Флеминг с другим актёром сериала, Нико Минардосом, сплавлялся в каноэ по реке Уальяга. Их лодка перевернулась, Минардос смог доплыть до берега, а Флеминг утонул, его тело было найдено три дня спустя Фото: Wikipedia

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Брэндон Ли был одним из актеров боевиков конца 80-х – начала 90-х годов.

Звезда «Ворона» родился в Окленде, штат Калифорния, в семье знаменитого Брюса Ли и Линды Эмери. Когда Брэндону было 6 лет его семья приняла решение уехать в Гонконг.

Мальчик с детства занимался кунг-фу по системе своего отца — джиткундо. В пять лет он уже умел ходить на руках и доставал в прыжке до плеч отца. После смерти Брюса Ли Линда Эмери вернулась в США.

Ещё обучаясь в школе, он выступал на сценах небольших театров. По окончании школы Брэндон Ли учился на актёра в бостонском колледже Эмерсона. Замкнутый, напряжённый, агрессивный, облачённый в изорванный джинсовый костюм, чёрную бандану и грубые рабочие ботинки — таким запомнили юного миллионера товарищи по колледжу.

В 1985 году Брэндон отправился на поиски удачи в Голливуд, но там его приняли как сына Брюса Ли, а не как самостоятельного актера. Лишь к началу 90-х ему удалось заявить о себе в кино.

В ночь на 31 марта 1993 года во время съемок фильма «Ворон» Брэндон Ли был смертельно ранен в живот из револьвера. Застрявшая в стволе пистолета заглушка вылетела при выстреле холостым патроном. Она пробила живот актера и повредила ему позвоночник, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов Брэндон Ли скончался в больнице.

Осенью 2002 года Сергей Бодров-младший отправился в Северную Осетию на съемки фильма «Связной».

20 сентября 2002 года в Кармадонском (Геналдонском) ущелье на территории республики произошла крупнейшая в истории РФ катастрофа, связанная со сходом ледника. Был полностью уничтожен поселок Нижний Кармадон, где находился лагерь съемочной группы фильма «Связной». В результате схода ледника погибли не менее 125 человек - местные жители и кинематографисты. Тело Сергея Бодрова, которому тогда было 30 лет, так и не удалось обнаружить.

Евгений Урбанский – советский актер театра и кино. Артист родился в Москве 27 февраля 1932 года. В 1957 году Евгений окончив Школу-студию МХАТ, дебютировал в главной роли в фильме Юлия Райзмана «Коммунист», который обрел приобрёл большую популярность. Артиста стали узнавать на улице, просить автографы. Многие режиссёры предлагали ему роли в своих новых картинах, но Урбанский предпочел набраться опыта в театре. В 1960 году Евгений снялся в фильме «Чистое небо», где он сыграл главную роль — Героя Советского Союза, лётчика Алексея Астахова.

Евгений Урбанский трагически погиб 5 ноября 1965 года на съёмках фильма «Директор». На съёмочной площадке, в 40 км от Бухары, снималась сцена проезда автоколонны по пескам. Согласно сценарию машина Зворыкина (героя Урбанского) должна промчаться прямо через барханы, обогнать колонну и возглавить её. Наиболее сложный кадр в этой сцене — прыжок машины с одного из барханов. Первый дубль прошёл нормально, но второй режиссёр Николай Москаленко , который вёл в этот день съёмку, предложил сделать ещё один. Во время съемок второго дубля машина неожиданно перевернулась, Урбанский скончался от полученных травм на дороге в больницу.

Андрей Ростоцкий родился в 1957 году в Москве в семье кинорежиссёра Станислава Иосифовича Ростоцкого и актрисы Нины Евгеньевны Меньшиковой. В школе получил кличку «Бешеный», так как, несмотря на маленький рост, мог вступить в схватку с любым обидчиком.

В десятом классе, поступил вольнослушателем ВГИКа в актёрскую мастерскую Сергея Бондарчука. В фильме «Они сражались за Родину» исполнил свой первый трюк (его герой погибает под танком), который до сих пор никто не повторил.

В мае 2002 года Андрей Ростоцкий приехал в Сочи для съемок фильма «Моя граница». 5 мая актер искал подходящую для съемок натуру у водопада «Девичьи слёзы», где несмотря на отсутствие страховки, решил взобраться на приглянувшуюся ему скалу. Во время проверки горной тропы он потерял равновесие, сорвался с 30-метровой высоты и погиб.

Инна Бурдученко – советская актриса. Артистка родилась 31 марта 1939 года в Чернигове.. Родители мечтали, что их дочка станет врачом или спортсменкой. Однако Инна после окончания учёбы поехала в Киев поступать в Театральный институт имени Карпенко-Карого.

После отбора Инна в итоге не попала в список студентов и вернулась домой. Однако жить без театра не могла и устроилась на должность реквизитора сцены в областном театре. С удовольствием принимала участие в массовках, позже сыграла роль Джеммы в спектакле «Овод». Это был её первый успех, и в 1957 году Инна была принята в институт на курс Владимира Нелли.

В 1959 году Инна Бурдученко снялась в картине Виктора Ивченко «Иванна». Фильм получил вторую премию на Всесоюзном фестивале 1960 года, а к артистке пришла настоящая слава. В том же году картина вышла в прокат в Польше, после чего была предана анафеме Папой Римским Иоанном XXIII.

30 июля 1960 года во время съёмок одной из сцен картины «Цветок на камне» героиня Инны спасала из горящего барака знамя. Бурдученко должна была несколько раз забежать в горящий дом, однако во время одного из дублей у нее застрял каблук и актриса не смогла выбраться наружу. Полыхающее здание рухнуло прямо на актрису. Инна получила сильнейшие ожоги. 15 августа 1960 года Бурдученко скончалась. Она была на третьем месяце беременности.

Эрик Флеминг - американский актёр театра, кино и телевидения. Наиболее запомнился зрителю исполнением роли Гила Фэвора в телесериале «Сыромятная плеть».

Эрик Флеминг родился 4 июля 1925 года в городе Санта-Пола] (Калифорния, США). В детстве передвигался на костылях из-за косолапости. Отца раздражал недостаток сына, поэтому он сильно избивал Флеминга. В восьмилетнем возрасте Эдвард пытался убить его из пистолета, но оружие заклинило. После чего Флеминг ушел из дома, перебрался в Чикаго, где прибился к банде. В 11 лет был ранен в бандитской перестрелке.

В кино пришел благодаря спору. Флеминг, который подрабатывал строителем в Paramount Pictures, заключил пари на 100 долларов с начинающим актёром, что пройдёт прослушивание на роль лучше него, не имея никакого соответствующего образования. Спор Эрик проиграл, но решил, что кино вернет ему деньги и стал посещать актерские курсы.

В 1958 году Флеминг прошёл кастинг на одну из главных ролей в сериале «Сыромятная плеть». Он оказался очень успешным, актёр сыграл в 202 его эпизодах на протяжении шести лет. За год съёмок в «Сыромятной плети» Флеминг получал 220 000 долларов (более 1 930 000 долларов в ценах 2020 года).

В 1966 году Флеминг подписал контракт на съёмки в эпизоде «Высокие джунгли» телесериала «Отправляемся повидать Волшебника». Съёмки должны были длиться полтора месяца и проходили в Перу, в регионе Уануко, близ города Тинго-Мария. 28 сентября Флеминг с другим актёром сериала, Нико Минардосом, сплавлялся в каноэ по реке Уальяга. Их лодка перевернулась, Минардос смог доплыть до берега, а Флеминг утонул, его тело было найдено три дня спустя.

Рой Киннир

Рой Киннир - британский актёр театра, кино и телевидения. Рой Киннир родился 8 января 1934 года в Уигане в семье регбиста Роя Мюира Киннира и Энни Смит. Среднее образование получил в George Heriot's School, в возрасте 17 лет поступил в Королевскую академию драматического искусства. С конца 1950-х стал появляться на сцене театров и сниматься в эпизодических ролях проходных фильмов.

19 сентября 1988 года Рой Киннир упал с лошади во время съёмок фильма «Возвращение мушкетёров» и получил серьёзный перелом таза. Он был немедленно доставлен из Толедо, где снимался эпизод, в больницу Мадрида, но умер там на следующий день от инфаркта.

Марта Мэнсфилд

Марта Мэнсфилд - американская актриса, звезда немого кино. Родилась 14 июля 1899, в Нью-Йорке, США.

30 ноября 1923 года Марта пострадала на пожаре во время съёмок фильма The Warrens of Virginia. По сценарию, актриса сидела в машине, когда проходящий мимо курильщик бросил в открытое окно недогоревшую спичку. Пышное платье Марты моментально вспыхнуло. Девушка получила серьёзные ожоги и была доставлена в госпиталь в Сан-Антонио (штат Техас, США), где скончалась несколько часов спустя.

Стив Ирвин - австралийский натуралист, актёр, тележурналист и телеведущий, эксперт в области дикой природы и диких животных. Всемирную известность получил благодаря работе над сериалом «Охотник на крокодилов» совместно со своей женой, Терри.

4 сентября 2006 года в 11 утра Стив Ирвин спустился с аквалангом под воду, чтобы снять больших хвостоколов у Большого Барьерного рифа, где он занимался сбором материала для своего очередного фильма «Смертельно опасные существа океана».

Когда ведущий проплывал над группой скатов, одна из рыб подняла свой хвост с ядовитым жалом на конце и ударила им в грудь Стива. Жало попало точно в сердце натуралиста. Оператор, который плыл вслед за Ирвином, заснял его смерть на видеоплёнку.

Джон-Эрик Хексам

Джон-Эрик Хексам - американский актёр и модель, известный ролями в таких популярных сериалах, как «Вояджеры» (1982-1983) и «Скрываемый факт» (1984), а также появлением в фильме «Медведь» (1984).