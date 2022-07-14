В СК РФ опровергли возбуждение уголовного дела против Галкина

Источник в правоохранительных органах в беседе с «Пятым каналом» заявил, что в настоящее время не ведется никаких проверок в отношении юмориста Максима Галкина.
Также в структуре уточнили, что уголовное дело против шоумена не было возбуждено.
О том, что против Галкина якобы завели уголовное дело, сообщил депутат Роман Худяков. Он утверждал, что артисту грозит наказание за распространение фейков про российскую армию.
Позже Худяков объяснил, что узнал о возбуждении дела против супруга Аллы Пугачевой из социальных сетей. По его словам, блогер Гаспар Авакян опубликовал на своей страничке, что написал заявление в правоохранительные органы по Ростовской области.