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37 минут назад

Интернет-пользователи обрушились с критикой на трейлер фильма «Брат 3»

Алиса Селезнёва

Трейлер фильма «Брат 3», размещенный в YouTube, подвергся резкой критике со стороны поклонников режиссера Алексея Балабанова.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на трейлер «Брата 3»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил о намерении снять продолжение культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова, главную роль в которых сыграл Сергей Бодров-младший.

Режиссером новой картины выступил Валерий Переверзев. Роли исполнили Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха.

Трейлер фильма был размещен на YouTube 11 июля и вызвал недоумение и резкую критику со стороны поклонников саги.

«Смените название! Не смейте своими грязными лапищами пачкать память о шедевре!» - призвал пользователь с ником Плясун Рик.

«Что это было вообще?...» - поинтересовался Rustam Garifulin.

Интернет-пользователи предрекли фильму полный провал в прокате и отметили, что даже трейлер просто «физически больно смотреть».

«Надеюсь вам хватит ума не выпускать фильм в прокат», «Это какая-то пародия на фильм?! Танцы на костях Балабанова и Бодрова», «Некрасиво пользоваться славой прекрасных фильмов», - констатировали они.

Ранее актер Виктор Сухоруков, который сыграл в культовых фильмах брата главного героя, заметил, что после смерти режиссера Алексея Балабанова и исполнителя главной роли Сергея Бодрова - младшего продолжение фильмов просто невозможно.

Шоу-бизнес,Павел Бессонов,Антон Зацепин,Валерий Переверзев,Владимир Торсуев,Юрий Торсуев,Стас Барецкий,Сергей Бодров,Алексей Балабанов,Виктор Сухоруков,
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