Интернет-пользователи обрушились с критикой на трейлер «Брата 3»

Трейлер фильма «Брат 3», размещенный в YouTube, подвергся резкой критике со стороны поклонников режиссера Алексея Балабанова.
Ранее шоумен Стас Барецкий заявил о намерении снять продолжение культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова, главную роль в которых сыграл Сергей Бодров-младший.
Режиссером новой картины выступил Валерий Переверзев. Роли исполнили Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха.
Трейлер фильма был размещен на YouTube 11 июля и вызвал недоумение и резкую критику со стороны поклонников саги.
«Смените название! Не смейте своими грязными лапищами пачкать память о шедевре!» - призвал пользователь с ником Плясун Рик.
«Что это было вообще?...» - поинтересовался Rustam Garifulin.
Интернет-пользователи предрекли фильму полный провал в прокате и отметили, что даже трейлер просто «физически больно смотреть».
«Надеюсь вам хватит ума не выпускать фильм в прокат», «Это какая-то пародия на фильм?! Танцы на костях Балабанова и Бодрова», «Некрасиво пользоваться славой прекрасных фильмов», - констатировали они.
Ранее актер Виктор Сухоруков, который сыграл в культовых фильмах брата главного героя, заметил, что после смерти режиссера Алексея Балабанова и исполнителя главной роли Сергея Бодрова - младшего продолжение фильмов просто невозможно.